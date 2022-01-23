Описание фильма

Знаменитый шеф-повар Константин Ивлев возвращается на телеэкраны с новым кулинарным шоу, которое в этот раз выходит за пределы кухни. Двадцать пять участников, прошедших строгий отбор, будут соревноваться за звание сильнейшего повара и солидный денежный приз в школе кулинарного искусства великого мастера. Однако делать это им придется в не совсем комфортных и привычных условиях. Конкурсантам предстоит пройти серьезную проверку не только своих кулинарных талантов и знаний, но и способности выживать в экстремальных условиях. Для начала они отправятся на необитаемый остров, где проявят свои навыки готовки в полевых условиях. Но на этом испытания от шефа не закончатся. Ивлев подготовил для участников по-настоящему суровую проверку, пройти которую под силу лишь сильнейшим.Участникам придется готовить под водой, в метро, театре и прочих вовсе не подходящих для этого местах. Всего поварам предстоит пройти три уровня обучения - от самых азов до вершины кулинарного мастерства, от начальной школы до академии. От того, как они будут справляться со сложностями и будет зависеть их дальнейшее участие в проекте. С каждым новым этапом количество участников будет сокращаться. Поварам предстоит пройти невероятные состязания и доказать, что они являются настоящими асами своего дела. Смотрите Адский шеф с Ивлевым сериал 2022 года в хорошем качестве все сезоны все серии подряд в HD 720p и FullHD 1080p у нас совершенно бесплатно. Просмотр возможен на смартфонах: Apple iOS iPhone Samsung, планшете iPad, на любых устройствах под управлением Android, а так же на телевизорах Smart TV.